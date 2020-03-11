В штабе ООС рассказали об ответе на обстрел автомобиля с военным

Украинские военные не оставили без ответа обстрел оккупационных войск у Песков.

– Благодаря применению современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение украинских подразделений, наши защитники заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций, – говорится в сообщении штаба ООС.

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Подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся очередные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который подвел автомобиль с украинскими воинами.

– Расчет ПТРК как боевая единица перестал существовать – один оператор был убит, другой тяжело ранен, – отмечается в сводке.

В штабе ООС добавили, что для вывоза убитых и раненых оккупанты привлекли к четырем медицинским эвакуаторам. На этом участке противник потерял до трех убитых и до пяти раненых.

Напомним, 10 марта незаконные вооруженные формирования атаковали позиции украинских защитников в донецком направлении. Противник совершил обстрел военного грузового автомобиля, в результате чего погиб украинский защитник.