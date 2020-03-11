Украина 12 марта закроет 170 КПП на границе из-за коронавируса

Украина закрывает большинство пунктов пропуска на границе с 12 марта с целью предотвращения распространения коронавируса в Киеве.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будут работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для граждан и автотранспорта, — сказал он.

Перечень КПП в правительстве обещают опубликовать дополнительно.

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Авиакомпании уже работают над отменой авиасообщения с Италией, добавил глава Кабмина.

Как сообщалось, на всей территории Украины введены ограничительные меры в целях противодействия распространению коронавируса.