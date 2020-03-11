Украина на пороге экономического кризиса из-за коронавируса – Шмыгаль

Украина стоит на пороге мирового экономического кризиса, вызванного распространением нового коронавируса, но готова к его последствиям.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабинета министров, на прочность украинской экономики играют высокие золотовалютные запасы и позитивный диалог с Международным валютным фондом.

Также Шмыгаль отметил запас бюджета, который рассчитан на среднем курсе 27 грн/$1.

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— Украина сейчас в этот кризис входит гораздо более крепкой, чем это было, например, в 2008 году, — уверяет премьер.

Напомним, Шмыгаль провел переговоры с руководителями МВФ и главой миссии фонда в Украине Роном ван Роденом.