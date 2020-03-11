Украина ограничивает количество пунктов въезда на границе из-за коронавируса

В Украине ограничат пункты въезда и выезда людей из страны. Открытыми будут только определенные международными правилами пункты пропуска.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Сейчас зафиксирован лишь один случай заболевания коронавируса.

— Ни одного нового случая подтверждения коронавируса не обнаружено, — сообщили в Минздраве.

Всего проверили уже 43 случая подозрения на подозрение инфицирования Covіd-19.

— Мы прогнозируем рост, но не нужно паники. Главное — 3-4 ключевых вещей — мыть руки, дистанция, не общаться с людьми с симптомами, самоизоляция в случае плохого самочувствия, — подчеркнул он.

Вопрос поставок антисептиков сейчас решается и до конца недели должны быть устранены все проблемы, которые могут препятствовать производству антисептиков.

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Напомним, в Киеве с 12 марта временно ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах.

Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов.

Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.