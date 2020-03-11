Украинцы стали больше знать о способах заражения коронавирусом — опрос

Украинцы оценили свою осведомленность о способах быть инфицированными коронавирусом по 10-балльной шкале. По данным онлайн-опроса платформы Gradus, с января она выросла с 5,7 до 6,7.

Оценка вероятности заболеть Covid-19 тоже выросла на начало марта — с 3,4 до 4,2 балла, а страх подхватить инфекцию — с 4,5 до 4,9.

В то же время украинцы больше переживают за здоровье близких. Страх, что они заболеют, вырос с 57% до 66%.

21% опрошенных обеспокоены падением мировой экономики из-за коронавируса. В январе таких было только 11%.

Читайте: Киев получил первые 1 200 экспресс-тестов на коронавирус

Увеличилась обеспокоенность закрытиемавиасообщения со странами, где обнаружили Covid-19. Этот показатель вырос втрое — с 4,7% до 13%.

Опрос провела в начале марта онлайн-платформа Gradus. В нем приняли участие 852 человека. Ошибка выборки составляет не более 3,1%.

Если ты хочешь, чтобы и твое мнение было учтено,устанавливай мобильное приложение Gradus, участвуй в опросах на общественно-важные темы.

Напомним, МАУ приостанавливает рейсы в 16 стран мира и отменяет часть внутренних рейсов из-за снижения спроса на авиаперелеты, связанного с распространением коронавируса.