В Украине разработают церемонию чествования памяти погибших воинов

Министерству обороны поставлена задача в ближайшую неделю завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового министра обороны Андрея Тарана.

— Отдельное внимание я хочу обратить на чествование памяти наших погибших бойцов. Разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за Родину. Мы действительно молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена надлежащим образом, — сказал он.

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Зеленский отметил, что чествование погибших военных должно проходить в Украине на наивысшем уровне.

Напомним, 11 марта Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана. Президент отметил, что для него важнейшим при выборе министра было отношение армии к кандидату.