В Украине именно сейчас вводят карантин и другие ограничительные меры, чтобы не допустить параболического роста заболеваний, как это произошло в Италии и Германии.

Такие объяснения дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства.

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— По уровню мероприятий, по вопросам, вовремя, не вовремя. Это сбалансированное решение на сегодня. Мы анализируем каждый день ситуацию в Европе, в мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, в Германии, в странах с развитыми экономиками, в странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев, — отметил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин принял решение относительно карантина в Украине, который призван предупредить эпидемию коронавируса. В частности, введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели — с 12 марта, выделение 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Кроме того, правительство приказало до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Также запрещено проводить массовые мероприятия, в которых запланировано участие более 200 человек. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.