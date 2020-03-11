В мире ежедневно увеличивается число инфицированных коронавирусом Covid-19. По состоянию на 11 марта, зафиксировано более 119 тыс. случаев инфицирования.

На планете более 110 стран, где выявили смертельный вирус.

Для того, чтобы уменьшить количество случаев Covid-19, ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки и обрабатывать антисептиком.

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Подробная инструкция от ВОЗ – как правильно мыть руки:

Намочите руки (температура воды неважна); Выдавите мыло и намыльте руки; Потрите ладони друг о друга и вспеньте мыло; Тщательно потрите тыльную сторону каждой ладони и между пальцами; Сложите руки в замок и поводите ими так, чтобы потереть пальцы; Потрите большие пальцы; Потрите кончики пальцев о вторую ладонь. Тщательно смойте мыло. Вытрите руки бумажным полотенцем, личным полотенцем или используйте сушилку. Выключите кран полотенцем.

Крайне важно, чтобы руки после процедуры были сухими, иначе есть большой риск, что на них осядут вирусы и бактерии.

Для более тщательной обработки рук рекомендуется пользоваться спиртовым антисептиком или сантайзером.

Подробная инструкция от ВОЗ — как правильно обрабатывать руки:

Налейте продукт в руки; Потрите одну ладонь о другую; Правой ладонью разотрите тыльную поверхность левой кисти, переплетая пальцы, и наоборот; Переплетите пальцы, растирая ладонью ладонь; Соедините пальцы в замок, тыльной стороной согнутых пальцев растирайте ладонь другой руки; Охватите большой палец левой руки правой ладонью и потрите его круговым движением, затем поменяйте руки; Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки потрите левую ладонь; поменяйте руки; После того как ваши руки высохли, они безопасны.

К слову, в Киеве с 12 марта временно ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах.

Источник: ВОЗ