В мире ежедневно увеличивается число инфицированных коронавирусом Covid-19. По состоянию на 11 марта, зафиксировано более 119 тыс. случаев инфицирования.
На планете более 110 стран, где выявили смертельный вирус.
Для того, чтобы уменьшить количество случаев Covid-19, ВОЗ рекомендует тщательно мыть руки и обрабатывать антисептиком.
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Подробная инструкция от ВОЗ – как правильно мыть руки:
- Намочите руки (температура воды неважна);
- Выдавите мыло и намыльте руки;
- Потрите ладони друг о друга и вспеньте мыло;
- Тщательно потрите тыльную сторону каждой ладони и между пальцами;
- Сложите руки в замок и поводите ими так, чтобы потереть пальцы;
- Потрите большие пальцы;
- Потрите кончики пальцев о вторую ладонь.
- Тщательно смойте мыло.
- Вытрите руки бумажным полотенцем, личным полотенцем или используйте сушилку.
- Выключите кран полотенцем.
Крайне важно, чтобы руки после процедуры были сухими, иначе есть большой риск, что на них осядут вирусы и бактерии.
Для более тщательной обработки рук рекомендуется пользоваться спиртовым антисептиком или сантайзером.
Подробная инструкция от ВОЗ — как правильно обрабатывать руки:
- Налейте продукт в руки;
- Потрите одну ладонь о другую;
- Правой ладонью разотрите тыльную поверхность левой кисти, переплетая пальцы, и наоборот;
- Переплетите пальцы, растирая ладонью ладонь;
- Соедините пальцы в замок, тыльной стороной согнутых пальцев растирайте ладонь другой руки;
- Охватите большой палец левой руки правой ладонью и потрите его круговым движением, затем поменяйте руки;
- Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки потрите левую ладонь; поменяйте руки;
- После того как ваши руки высохли, они безопасны.
К слову, в Киеве с 12 марта временно ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах.
Источник: ВОЗ