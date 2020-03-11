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Факты / Украина / Политика

Зеленский представил нового министра обороны Тарана

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.

Зеленский отметил, для него важнейшим при выборе министра было отношение армии к кандидату.

— Согласно стандартам НАТО, министром обороны должен быть гражданский человек. Но у нас идет война, и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны. Это моя ответственность, — сказал Владимир Зеленский.

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Также президент добавил, что основным приоритетом в работе нового министра станет оборонная способность Украины.

— Речь идет о достойном обеспечении наших военных современным вооружением, повышении уровня подготовки и обеспечении социальной защиты.

Напомним, Андрей Таран назначен министром обороны Украины. Решение поддержали 285 народных депутатов.

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