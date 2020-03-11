Зеленский назначил Грищенко главой Сумской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ирину Купрейчик с должности временно исполняющей обязанности главы Сумской областной государственной администрации и назначил главой ОГА Романа Грищенко.

Приказы об увольнении и назначении появились на сайте президента Украины.

Напомним, Кабмин утвердил кандидатуру Романа Грищенко на должность главы Сумской ОГА еще в январе 2020 года.

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Роман Грищенко — украинский юрист и госслужащий. Родился 11 января 1982 в селе Катеринка Первомайского района Николаевской области. Учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. После окончания вуза работал в правоохранительных органах.

С мая 2017 по апрель 2018 работал военным прокурором в Киевском гарнизоне. С апреля 2018 по 2020 год был военным прокурором Харьковского гарнизона.

Напомним, в Херсонской области ряд чиновников уволили после скандального празднования Международного женского дня.

Фото: 0564.ua