Чтобы не поддаваться панике: Скалецкая ежедневно будет рассказывать, что надо знать о коронавирусе

Чтобы вы не потерялись в потоке информации и не нервничали без повода — отныне в Окнах экс-министер здравоохранения Зоряна Скалецкая ежедневно будет рассказывать самое важное, что нужно знать о новом коронавирусе.

— В условиях карантина и ежедневных тревожных новостей о распространении коронавируса легко поддаться панике. Тем более, вокруг столько мифов и ужасов, — рассказывает Скалецкая.

Читайте: Сохраняем спокойствие и объединяемся: советы Супрун во время пандемии коронавируса

В сегодняшнем выпуске бывшая руководительница Минздрава рассказала, что на самом деле означает пандемия и почему, имея только одного больного на всю страну, правительство ввело карантин.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.