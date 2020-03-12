С целью предотвращения заболевания коронавирусом среди народных депутатов председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 марта подписал распоряжение, которым ограничил допуск в здание парламента.

— Временно, до 3 апреля 2020 года, ограничить допуск в административные здания, сооружения и служебные помещения Верховной Рады Украины всех лиц, кроме народных депутатов Украины, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников-консультантов народных депутатов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе, — говорится в документе.

На этот период председатели комитетов ВР, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий будут проводить заседания только в админзданиях Рады.

А ученые, эксперты, специалисты-практики и т. д., приглашенные на эти заседания, будут в них участвовать в режиме видео-конференции.

Также, до 3 апреля приостановлен личный прием граждан народными депутатами в админзданиях парламента и отменены служебные командировки в пределах Украины.

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— Осуществлять на период установленного в Украине карантина запланированы международные контакты должностных лиц Верховной Рады, Аппарата ВР, народных депутатов с помощью электронных средств коммуникации, — отмечается в распоряжении.

В то же время разрешается присутствие в Раде по отдельной аккредитации журналистов и технических работников СМИ, но только в пресс-центре на третьем этаже.

Напомним, 11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.