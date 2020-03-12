На борту самолета МАУ, прибывшего 12 марта в Борисполь из Милана, многие пассажиры могут быть потенциально инфицированы коронавирусом, сообщил соучредитель независимого профсоюза работников медицинской отрасли Антон Гура, который тоже прибыл этим самолетом.

По его словам, многие кашляли и могли принять жаропонижающие препараты. Больше половины — иностранцы, среди которых много египтян.

– Он больны, принимали Терафлю и просили стюардов дать им еще Терафлю, потому что им было плохо. Они все сбили себе температуру, – рассказал Гура.

Читайте: Сохраняем спокойствие и объединяемся: советы Супрун во время пандемии коронавируса

По его мнению, весь самолет нужно было отправить на карантин.

– Они все кашляли, они все идут транзитом на Каир, – добавил он.

Гура рассказал, что для трех иностранцев вызвали скорые, а всех остальных людей, которые находились с ними на борту, отпустили.

– Я понимаю, что мы не готовы. Один фельдшер и один врач, который вообще ничего не понимает. Я в шоке просто. Они советуются, кому-то звонят и не знают, что делать, – подытожил он.

Напомним, 11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.