Национальный банк Украины на 12 марта 2020 года установил курс евро на уровне 29,05 грн за евро, что на 26 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем - 28,79 грн за евро.
Официальный курс доллара на 12 марта составляет 25,62 грн за $1, что на 31 копейку выше, чем 11 марта.
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Курс валют в Украине от НБУ на 12.03:
- $1 — 25,62;
- €1 — 29,05;
- 1 польский злотый — 6,73;
- 10 российских рублей — 3,57.
Напомним, резкий рост доллара и евро начался с 10 марта. Накануне мировую экономику потряс обвал цен на нефть.
9 марта цена за баррель нефти марки Brent упала на 30% и составила $31,4.
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