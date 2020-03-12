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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 12 марта

Национальный банк Украины на 12 марта 2020 года установил курс евро на уровне 29,05 грн за евро, что на 26 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем ​​- 28,79 грн за евро.

Официальный курс доллара на 12 марта составляет 25,62 грн за $1, что на 31 копейку выше, чем 11 марта.

Читайте: Курс доллара вырос на межбанке до 27 грн, НБУ потратил $350 млн на сдерживание

Курс валют в Украине от НБУ на 12.03:

  • $1 — 25,62;
  • €1 — 29,05;
  • 1 польский злотый — 6,73;
  • 10 российских рублей — 3,57.

Напомним, резкий рост доллара и евро начался с 10 марта. Накануне мировую экономику потряс обвал цен на нефть.

9 марта цена за баррель нефти марки Brent упала на 30% и составила $31,4.

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