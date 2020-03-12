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Факты / Украина

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов

Правительство Украины отменило создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделило его на два ведомства.

Постановление от 11 марта появилось на сайте Кабмина.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий переименовали в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Министром стал Алексей Резников.

Читайте: Биография Алексея Резникова — министра по вопросам оккупированных территорий

Также появилось Министерство по делам ветеранов. Его возглавил Сергей Бессараб.

Напомним, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Представление о назначении в парламент внес президент Владимир Зеленский.

Источник: Кабмин

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