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Факты / Украина
Карантин из-за коронавируса в Украине – как проходит первый день
Карантин из-за коронавируса в Украине – как проходит первый день

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер:

На три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях;

Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме);

Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей;

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией;

С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины;

Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

С начала С конца
Прямая трансляция
13:24 - 12 марта

МИД призывает максимально осторожно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею и Японию.

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13:10 - 12 марта

В Украине ежечасно дезинфицируют вокзалы, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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13:09 - 12 марта

Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля.

— Пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта — 11 апреля. Дать определение результатов будут известны до 14 марта, — говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования.

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12:57 - 12 марта

Работодатели должны вводить профилактические меры, даже если случаи заболевания коронавирусом Covid-19 не зарегистрированы в городе, где они работают.

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по вопросам труда.

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12:56 - 12 марта

На период возможного распространения коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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12:31 - 12 марта

Новые случаи Covid-19 в Украине не выявлены.

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12:29 - 12 марта

ВОЗ выделяет четыре сценария распространение коронавируса в мире, Украину отнесли к сценарию №2.

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12:04 - 12 марта

Украина рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией.

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11:54 - 12 марта

Дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких направят в больницы Ровенской, Тернопольской, Закарпатской, Полтавской областей.

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11:46 - 12 марта

Дезинфекция общественного транспорта Киева:

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