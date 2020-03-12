PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Март, 12 в 10:40
Карантин из-за коронавируса в Украине – как проходит первый день
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
Согласно постановлению о карантине, в Украине введут
ряд ограничительных мер:
На три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях;
Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме);
Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей;
Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией;
С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины;
Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
С начала
С конца
Прямая трансляция
0 новых сообщений
13:24
-
12 марта
МИД призывает максимально осторожно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею и Японию.
13:10
-
12 марта
В Украине ежечасно дезинфицируют вокзалы, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
13:09
-
12 марта
Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания на 4 и 11 апреля.
— Пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта — 11 апреля. Дать определение результатов будут известны до 14 марта, — говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования.
12:57
-
12 марта
Работодатели должны вводить
профилактические меры, даже если случаи заболевания коронавирусом Covid-19 не зарегистрированы в городе, где они работают.
Об этом сообщают в Государственной службе Украины по вопросам труда.
12:31
-
12 марта
Новые случаи Covid-19 в Украине не выявлены.
11:54
-
12 марта
Дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких направят в больницы Ровенской, Тернопольской, Закарпатской, Полтавской областей.
11:46
-
12 марта
Дезинфекция общественного транспорта Киева:
Вверх
Вверх
X