Карантин из-за коронавируса в Украине – как проходит первый день

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер:

На три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях;

Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме);

Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей;

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией;

С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины;

Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.