Карантина в Харькове нет — в ситуацию вмешался глава ОГА

Вузы, школы и садики Харьковской области идут на карантин в то время, как городские учебные заведения продолжают работать.

ХОГА уже 12 марта приостановила работу части школ и садиков региона, в других заведениях — этот вопрос находится на рассмотрении.

Все учебные заведения, независимо от формы собственности, закрываются на карантин. До 2 апреля обучение не должно проводиться, — отметил председатель ХОГА Алексей Кучер.

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А мэрия Харькова не спешит с таким решением. В связи с этим Кучер обратился к властям Харькова с рекомендацией ввести карантин в городских учебных заведениях.

От руководителей департаментов образования и здравоохранения Харьковского городского совета я получил ответ, что этот вопрос будет пересмотрен, поскольку их решение принималось до того, как постановление Кабинета министров было обнародовано, — дополнил Алексей Кучер.

Напомним, в Харькове школы и детские сады не будут закрывать на карантин. Геннадий Кернес объяснил такое решение мэрии.

Источник: Харьковская областная государственная администрация