Самолет, который привез потенциально больных коронавирусом, отправится в рейс на следующий день

Самолет, на котором прилетели потенциально больные коронавирусом пассажиры из Милана, на следующий день отправится в рейс.

Об этом рассказал директор МАУ Евгений Дыхне в эфир Право на власть.

По его словам, каждый самолет МАУ дополнительно обрабатывается средствами для дезинфекции.

— Согласно инструкции, которые прописаны Минздравом, каждый самолет обслуживается дополнительными дезинфицирующими средствами. Проводится дезинфекция практически всех поверхностей самолета. Для этого есть специально закуплены средства.

Читайте: Украина 12 марта закроет 170 КПП на границе из-за коронавируса

Специальная бригада заходит на самолет после высадки пассажиров и проводит полную дезинфекцию.

На вопрос ведущей, будет ли осуществлять самолет рейсы в ближайшее время, Дыхне ответил утвердительно.

Напомним, в Киев из Милана прибыл самолет с потенциально больными коронавирусом. Многие из пассажиров кашляли и могли принять жаропонижающие препараты.