PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Самолет, который привез потенциально больных коронавирусом, отправится в рейс на следующий день

Самолет, на котором прилетели потенциально больные коронавирусом пассажиры из Милана, на следующий день отправится в рейс.

Об этом рассказал директор МАУ Евгений Дыхне в эфир Право на власть.

По его словам, каждый самолет МАУ дополнительно обрабатывается средствами для дезинфекции.

— Согласно инструкции, которые прописаны Минздравом, каждый самолет обслуживается дополнительными дезинфицирующими средствами.

Проводится дезинфекция практически всех поверхностей самолета. Для этого есть специально закуплены средства.

Читайте: Украина 12 марта закроет 170 КПП на границе из-за коронавируса

Специальная бригада заходит на самолет после высадки пассажиров и проводит полную дезинфекцию.

На вопрос ведущей, будет ли осуществлять самолет рейсы в ближайшее время, Дыхне ответил утвердительно.

Напомним, в Киев из Милана прибыл самолет с потенциально больными коронавирусом. Многие из пассажиров кашляли и могли принять жаропонижающие препараты.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка