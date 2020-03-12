Минздрав советует воздержаться от поездок по Украине и миру из-за коронавируса

Украинцы, которые выезжают за границу в период распространения коронавируса, рискуют заразиться, или попасть в район карантина.

Об этом заявил ответственный эпидемического защиту в Украине заместитель главы Минздрава — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Рекомендую всем по возможности воздерживаться сейчас от поездок за пределы нашей страны и ограничить передвижение на территории Украины, — сказал он.

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К слову, МИД призывает максимально осторожно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею и Японию.

Напомним, Факты ICTV публиковали список стран, где введены ограничения на пересечение границы из-за коронавируса.