Минздрав советует воздержаться от поездок по Украине и миру из-за коронавируса

Украинцы, которые выезжают за границу в период распространения коронавируса, рискуют заразиться, или попасть в район карантина.
Об этом заявил ответственный эпидемического защиту в Украине заместитель главы Минздрава — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
— Рекомендую всем по возможности воздерживаться сейчас от поездок за пределы нашей страны и ограничить передвижение на территории Украины, — сказал он.
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К слову, МИД призывает максимально осторожно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею и Японию.
Напомним, Факты ICTV публиковали список стран, где введены ограничения на пересечение границы из-за коронавируса.
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