МИД готов оказать помощь всем украинцам за рубежом из-за коронавируса

Ни одна страна Европы не готовилась к такой внезапной вспышки коронавируса, поэтому никто полностью не готов к противодействию Covid-19. Украинские дипломаты и консулы интенсивно будут работать за границей, чтобы обезопасить украинцев от заражения коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба для реагирования на распространение коронавируса Covid-19 в мире.

МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в страны, где выявлена вспышка коронавируса. Что касается граждан, которые находятся за границей, в частности в Италии и просрочили свои документы из-за невозможности вернуться домой получат консульскую поддержку.

— Сегодня мы беседовали с госпожой Анастасией, которая находится в Ухане вместе с собачкой. Она поедет в Пекин и пройдет все обследования, чтобы оттуда приехать в Украину, — подчеркнул министр.

Сейчас посольству известно о 41 цкраинца, которые находятся в городе Ухань, 10 из которых изъявили желание эвакуироваться. Если кто-то еще пожелает эвакуироваться, то должен сообщить об этом посольство Украины в Китае.

При необходимости вы можете обратиться по телефону горячей линии МИД: +380 44 238 16 57.

Оперативный штаб создали 11 марта для координации работы ведомства, причастных органов власти Украины и международных организаций с целью защиты украинских граждан за границей и предоставления актуальной информации о распространении коронавируса в мире.

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В Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.

По состоянию на 11 марта в Украине не подтверждено 48 подозрений на инфицирование вирусом Covid-19. Для недопущения распространения вируса, 12 марта в Украине введен карантин.

Кабмин принял решение о приостановлении авиасообщения между Украиной и Италией из-за коронавируса.