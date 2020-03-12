Пандемия коронавируса: ответы на 8 самых распространенных вопросов

Сколько длится выздоровление?
Согласно данным ВОЗ, большинство людей с коронавирусом выживают. Однако пациенты могут столкнуться с длительным выздоровлением.
— Для выздоровления понадобится примерно шесть недель. Людям с хроническими заболеваниями нужны месяцы для восстановления после коронавируса, — считает доктор Майкл Райан из ВОЗ.
Лекарства от коронавируса еще нет. Поэтому сигналами, что человек выздоровел, являются последовательные отрицательные тесты и исчезновение симптомов.
Можно ли заразиться коронавирусом от своего домашнего питомца?
Нет.
ВОЗ уверяет, что никаких доказательств, что домашние животные являются носителями опасной инфекции Covid-19, нет.
Как долго коронавирус может находится в организме человека?
Точного ответа у медиков пока нет: решение о выздоровлении принимается по-разному в каждом конкретном случае.
Врачи завершают изоляцию инфицированного только в случае:
- отсутствия повышенной температуры без использования жаропонижающих лекарств;
- отсутствия остальных симптомов, в частности, кашля;
- не менее двух негативных тестов на выявление коронавируса.
Человек, которого отпустили из изоляции, не является носителем инфекции.
Почему столько шума из-за коронавируса? Обычный грипп убивает гораздо больше людей
Да, это правда.
ВОЗ сообщает, что гриппом болеет 1 млрд человек в мире ежегодно.
По состоянию на начало марта в Украине гриппом заболело больше людей, чем на коронавирус во всем мире — 217 тыс.
Умирает от гриппа в Украине в среднем 0,16% больных.
Смертность среди взрослых связана с осложнениями, которые дает грипп: пневмония, легочно-сердечная недостаточность. Среди детей — отсутствие вакцинации против гриппа.
Против коронавируса же вакцины нет.
Можно ли заразиться коронавирусом через посылку из Китая?
Нет.
ВОЗ утверждает, что коронавирус не может «путешествовать» через товары, изготовленные в странах, где есть зафиксированы случаи Covid-19.
Действительно, коронавирус может находиться на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Однако надо учитывать процессы перемещения, температурных изменений и других условий, влияющих на вирус.
Любую поверхность, которая кажется вам грязной, лучше очистить с помощью дезинфицирующих средств, после чего обязательно вымыть руки.
Правда ли, что у детей больше шансов заразиться?
Не обязательно.
Согласно данным ВОЗ, среди общего количества инфицированных коронавирусом детей почти нет.
Медики считают, что дети могут заразиться, но заболевание пройдет в мягкой форме или же вовсе бессимптомно.
Это связано с повышенной устойчивостью иммунной системы детей в возрасте до пяти лет и подростков.
Однако потенциально инфицированный ребенок без симптомов может стать источником заражения.
Может ли коронавирус навредить беременным женщинам?
Медики недостаточно изучили природу коронавируса, поэтому точного ответа пока нет.
В ВОЗ сообщали о преждевременных родах у женщины с положительным результатом на коронавирус.
Однако не установлено, что это могло быть вызвано именно инфекцией, а не чем-то другим.
Когда закончится эпидемия коронавируса?
Неизвестно.
Некоторые эксперты надеются на исчезновение коронавируса летом, однако исследования ВОЗ отрицают такие прогнозы.
Во-первых, ученым не известно, какую активность проявит вирус в разных климатических условиях.
Во-вторых, вирус может среагировать так же, как и ОРВИ — адаптируется и продолжит существовать в теплое время года.