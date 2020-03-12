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Факты / Украина / Общество
Пандемия коронавируса: ответы на 8 самых распространенных вопросов
Пандемия коронавируса: ответы на 8 самых распространенных вопросов

Факты ICTV публикуют ответы на 8 важных вопросов, связанных с коронавирусом Covid-19.

Сколько длится выздоровление? 

Согласно данным ВОЗ, большинство людей с коронавирусом выживают. Однако пациенты могут столкнуться с длительным выздоровлением.

— Для выздоровления понадобится примерно шесть недель. Людям с хроническими заболеваниями нужны месяцы для восстановления после коронавируса, — считает доктор Майкл Райан из ВОЗ.

Лекарства от коронавируса еще нет. Поэтому сигналами, что человек выздоровел, являются последовательные отрицательные тесты и исчезновение симптомов.

Можно ли заразиться коронавирусом от своего домашнего питомца?

Нет.

ВОЗ уверяет, что никаких доказательств, что домашние животные являются носителями опасной инфекции Covid-19, нет.

Как долго коронавирус может находится в организме человека?

Точного ответа у медиков пока нет: решение о выздоровлении принимается по-разному в каждом конкретном случае.

Врачи завершают изоляцию инфицированного только в случае:

  • отсутствия повышенной температуры без использования жаропонижающих лекарств;
  • отсутствия остальных симптомов, в частности, кашля;
  • не менее двух негативных тестов на выявление коронавируса.

Человек, которого отпустили из изоляции, не является носителем инфекции.

Почему столько шума из-за коронавируса? Обычный грипп убивает гораздо больше людей

Да, это правда.

ВОЗ сообщает, что гриппом болеет 1 млрд человек в мире ежегодно.

По состоянию на начало марта в Украине гриппом заболело больше людей, чем на коронавирус во всем мире — 217 тыс.

Умирает от гриппа в Украине в среднем 0,16% больных.

Смертность среди взрослых связана с осложнениями, которые дает грипп: пневмония, легочно-сердечная недостаточность. Среди детей — отсутствие вакцинации против гриппа.

Против коронавируса же вакцины нет.

Можно ли заразиться коронавирусом через посылку из Китая?

Нет.

ВОЗ утверждает, что коронавирус не может «путешествовать» через товары, изготовленные в странах, где есть зафиксированы случаи Covid-19.

Действительно, коронавирус может находиться на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Однако надо учитывать процессы перемещения, температурных изменений и других условий, влияющих на вирус.

Любую поверхность, которая кажется вам грязной, лучше очистить с помощью дезинфицирующих средств, после чего обязательно вымыть руки.

Правда ли, что у детей больше шансов заразиться?

Не обязательно.

Согласно данным ВОЗ, среди общего количества инфицированных коронавирусом детей почти нет.

Медики считают, что дети могут заразиться, но заболевание пройдет в мягкой форме или же вовсе бессимптомно.

Это связано с повышенной устойчивостью иммунной системы детей в возрасте до пяти лет и подростков.

Однако потенциально инфицированный ребенок без симптомов может стать источником заражения.

Может ли коронавирус навредить беременным женщинам?

Медики недостаточно изучили природу коронавируса, поэтому точного ответа пока нет.

В ВОЗ сообщали о преждевременных родах у женщины с положительным результатом на коронавирус.

Однако не установлено, что это могло быть вызвано именно инфекцией, а не чем-то другим.

Когда закончится эпидемия коронавируса?

Неизвестно.

Некоторые эксперты надеются на исчезновение коронавируса летом, однако исследования ВОЗ отрицают такие прогнозы.

Во-первых, ученым не известно, какую активность проявит вирус в разных климатических условиях.

Во-вторых, вирус может среагировать так же, как и ОРВИ — адаптируется и продолжит существовать в теплое время года.

Фото: Dreamstime

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