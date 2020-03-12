Пандемия коронавируса: ответы на 8 самых распространенных вопросов

Да, это правда.

ВОЗ сообщает, что гриппом болеет 1 млрд человек в мире ежегодно.

По состоянию на начало марта в Украине гриппом заболело больше людей, чем на коронавирус во всем мире — 217 тыс.

Умирает от гриппа в Украине в среднем 0,16% больных.

Смертность среди взрослых связана с осложнениями, которые дает грипп: пневмония, легочно-сердечная недостаточность. Среди детей — отсутствие вакцинации против гриппа.

Против коронавируса же вакцины нет.