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Факты / Украина

Профилактику коронавируса должны проводить на всех предприятиях — Гоструда

Работодатели должны вводить профилактические меры, даже если случаи заболевания коронавирусом Covid-19 не зарегистрированы в городе, где они работают.

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по вопросам труда.

Согласно обнародованным рекомендациями, работодатели должны убедиться, что рабочие места сотрудников чистые, а поверхности регулярно обрабатывают дезинфицирующим средством. Также нужно добавить диспенсеры с дезинфицирующими средствами во всех видных местах (возле рабочих мест).

Кроме того, работодатель должен позаботиться, чтобы эти диспенсеры были размещены вокруг рабочих мест и регулярно заправлялись.

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В помещении на видных местах должны быть размещены плакаты, пропагандирующие мытье рук. Также нужно следить за тем, чтобы в помещении был чистый воздух.

Перед поездками в командировку работодатель должен советовать сотрудникам получить общенациональные рекомендации по противодействию распространения Covid-19.

В Госслужбе особое внимание обращают на то, чтобы работодатели избегали отправки в командировку работников, которые могут подвергаться более высокому риску инфицирования.

Также в ведомстве напомнили, что коронавирус может начать распространяться в коллективах при наличии лиц с температурой 37,3ºC. Больным с такой температурой нужно оставаться дома и работать дистанционно.

Симптомы коронавируса Covid-19

К слову, в Украине с 12 марта начал действовать карантин, поэтому вводится ряд ограничительных мер. С 12 марта должны быть закрыты 170 из 219 пунктов пропуска на границе Украины.

Однако после введения карантина не устанавливаются ограничения по работе общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Источник: Государственная служба Украины по вопросам труда

Фото: Dreamstime

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