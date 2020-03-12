Карантин в Украине: 10 советов, чем занять себя дома

Карантин в Украине с 12 марта — не первая масштабная превентивная мера в мире. Коронавирус отодвинул свадьбу принцессы Беатрис, а Кетти Перри и Орландо Блуму пришлось отказаться от церемонии бракосочетания в Японии.

Кроме того, многим придется отказаться от путешествий, ведь коронавирус распространился уже более чем на 100 стран.

В Украине выявили только один случай заражения коронавирусом у мужчины, который вернулся из Италии. Однако власти страны эпидемии ждать не стали и решили закрыть украинцев на карантин на три недели с 12 марта.

Это предполагает ряд ограничений: закрываются учебные заведения, массовые мероприятия, где запланировано присутствие более 200 людей, под запретом (в Киеве более 60 людей), спортивные мероприятия могут проводиться только после разрешения международной организации и без зрителей.

Что это значит? Карантин в Украине для многих ознаменуется посиделками дома. Чтобы они были веселыми и продуктивными, Факты ICTV собрали топ-10 способов эффективно провести карантин.

Спорт. Лето уже совсем скоро, а ягодицы сами себя не накачают. Свободное время можно потратить на занятие спортом и приведение фигуры в тот вид, который будет радовать вам глаз.

Сериалы. Netflix презентовал несколько достойных вашего внимания многосерийных картин. Факты собрали топ-5 самых лучших, в частности:

Нарко: Мексика

Мессия

Занос

Ты

Ключи Локков

Ведьмак

Онлайн-шопинг. Если не хотите ходить в магазины, где много людей, то заказывайте в интернете. К слову, из Китая тоже можно! Коронавирус вам с посылкой никто не привезет.

Разборка хлама. У всех же есть пара коробок или целый балкон, где храниться все очень нужное, которым никто не пользуется? Вот пора от этого избавиться. К слову, психологи даже советуют разбирать хлам дома и выбрасывать (можете продать, если это кто-то купит) ненужные вещи, это помогает неплохо перезагрузиться.

Чтение книг. Однако если не хотите быстро отложить это занятие, то остановите свой выбор на двух книгах, которые вы будете чередовать: пособие, которое касается профессиональной деятельности, и художественная литература.

Правильное безделье в соцсетях. Если уже решили провалиться в виртуальный мир, то сделайте это интересно. В интернете есть сотни идей для оригинальных селфи дома. Также можете записать новое видео для Tik Tok. Кроме того, никогда не поздно завести свой блог или Telegram-канал.

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Отправка письма незнакомцу. А мы и не говорили, что все идеи будут обыденными. В мире существуют целые движения, направленные на сближение людей. Одним из таких является написание писем незнакомцам. Однако не обязательно оправлять по почте, можете его оставить в том месте, где его точно заметят.

Мастер-шеф в эфире. Пришло время приготовить что-то из списка, который давно дополняется блюдами из интернета. Может лазанья? Если тесто покупать, то это быстро и вкусно. Чизкейк домашний? Тоже быстро, а набор продуктов не дорогой. Тут все зависит от ваших вкусов и кулинарных навыков.

Секс. Это занятие, конечно, парное и подойдет не всем, но все же.

Знакомство. Речь идет не только о романтических отношениях, но и о новом друге. Да и просто ни к чему не обязывающему общению в чате. Потребуется телефон и желание поговорить.

Напомним, 11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.