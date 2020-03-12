Тесты на коронавирус делают не только в Киеве — список городов

Минздрав меняет алгоритм медпомощи и тестирования на коронавирус в связи с изменениями рекомендаций ВОЗ, а пройти диагностику теперь можно в региональных лабораториях.

Тест-системы кроме Киева теперь есть в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Ровно, Львове и Запорожье.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас дорабатывается дополнительное выделение средств для лабораторных центров Минздрава, на которые будет закуплено около 20 тыс. упаковок быстрых тестов, 600 упаковок дополнительных тест-систем для тестирования в лабораториях.

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Параллельно Минздрав работает с другими организациями для увеличения количества мест, где можно провести исследования.

Как сообщалось, Киев получил первую партию из 1 200 экспресс-тестов на коронавирус, к концу недели их должно быть 5 тыс.