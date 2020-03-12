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Факты / Украина

В Черновцах еще у двух человек подозревают коронавирус — обоих госпитализировали

В Черновцах госпитализировали двух людей с признаками инфекционного заболевания, которые были в странах, где зафиксированы случаи Covid-19.

— С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня 12 марта госпитализированы два человека. Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где выявлены случаи Covid-19, — говорится в сообщении.

В течение суток в Черновицкую область доставят тест-систему для диагностики коронавируса немецкого производства.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.

Фото: Dreamstime

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