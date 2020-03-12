В Харькове на карантин отправили университет Каразина

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина ввели карантин.
Студенты вуза будут учиться дистанционно с 12 марта по 3 апреля 2020 года.
Сотрудники университета будут продолжать работу в штатном режиме.
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Также в вузе на три недели приостановили проведение массовых мероприятий.
Напомним, с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
Источник: сайт ХНУ имени В. Н. Каразина
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