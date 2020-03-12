В Харькове с 13 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях вводится карантин.

Со своей стороны, прокуратура города начала уголовное производство из-за того, что карантин не был введен с 12 марта, как того требует постановление Кабмина о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 325 УК Украины относительно должностных лиц Харьковского городского совета. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Напомним, 11 марта мэр города Харьков Геннадий Кернес сообщил, что детские сады и школы в городе на карантин закрывать не будут. Свою позицию он объяснил двумя причинами.

Во-первых, он отметил, что за последние 20 дней в городе наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах. Еще одной причиной Геннадий Кернес назвал трехнедельный карантин проблематичным для родителей.

Источник: UA Харьков, Интерфакс-Украина