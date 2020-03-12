PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Харькове ввели карантин во всех учебных заведениях

В Харькове с 13 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях вводится карантин.

Со своей стороны, прокуратура города начала уголовное производство из-за того, что карантин не был введен с 12 марта, как того требует постановление Кабмина о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 325 УК Украины относительно должностных лиц Харьковского городского совета. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте: В Харькове на карантин отправили университет Каразина

Напомним, 11 марта мэр города Харьков Геннадий Кернес сообщил, что детские сады и школы в городе на карантин закрывать не будут. Свою позицию он объяснил двумя причинами.

Во-первых, он отметил, что за последние 20 дней в городе наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах. Еще одной причиной Геннадий Кернес назвал трехнедельный карантин проблематичным для родителей.

Источник: UA Харьков, Интерфакс-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка