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Факты / Украина / Общество

В Ровно с 13 марта объявили карантин: школы и детсады закрывают до апреля

В Ровно до 3 апреля закрыли на карантин детские сады и школы.

Решение принял горсовет утром 12 марта.

Городской голова Владимир Хомко сообщил, что школы закроют на карантин с 13 марта, а садики с 16.

Занятия в кружках разрешены при условии, что такие мероприятия будут собирать не более 200 человек. Церкви рекомендуется дезинфицировать.

Сессии горсовета и исполкомы будут проходить в закрытом режиме, пояснил Хомко.

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Администрациям рынков города было приказано дезинфицировать торговые места. Городским и коммунальным службам рекомендуется обслуживать клиентов в масках.

Напомним, в Украине с 12 марта введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.

Вводят ряд ограничительных мер: на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях, а массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены.

Источник: Ровенский городской совет

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