В ВОЗ оценили готовность украинской медицины к вспышке коронавируса

Украинская медицина готова к вспышке коронавируса, уверены во Всемирной организации здравоохранения.

Система здравоохранения в Украине работает на уровне с другими европейскими странами, говорит представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Министерством здравоохранения разработана система быстрого оповещения о возможных случаях заражения коронавирусом.

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— В Украине есть больницы, врачи и медицинский персонал. Если посмотреть, как быстро происходит обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами, то Украина — не самая слабая в разрезе системы здравоохранения, — говорит чиновник.

К концу недели в Украине будет работать две миссии ВОЗ. Одна из них уже знакомится с тем, как делают анализ на подтверждение Covid-19 в Центре общественного здоровья Украины.

Еще одна миссия поехала в Черновцы, где зарегистрирован подтвержденный случай заражения у мужчины, который недавно вернулся из Италии.

Ранее Факты ICTV писали, что работодатели должны вводить профилактические меры, даже если случаи заболевания коронавирусом Covid-19 не зарегистрированы в городе, где они работают.

Источник: DW