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Факты / Украина / Общество

В Житомире рассказали о маршрутах и состоянии больной коронавирусом

В Житомирской области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у 70-летней женщины.

Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, имеет двустороннее воспаление легких.

Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

По его словам, женщине 70 лет, она вернулась 1 марта из Польши во Львов, а потом в Радомышль Житомирской области.

Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта. После проведения тщательного обследования у женщины подтвердился коронавирус.

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Сейчас женщина находится в инфекционном отделении Радомышльской районной больницы. Все врачи, а также родные, которые с ней контактировали, изолированы.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.

Источник: Укринформ

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