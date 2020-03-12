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Факты / Украина / Общество

В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Информацию о лабораторно подтвержденных случаях на территории страны сообщили в Минздраве Украины в официальном Telegram-канале.

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Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.

Сейчас всего в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса.

Напомним, 11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.

Источник: Минздрав

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