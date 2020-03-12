В Украину вернулись граждане, переболевшие коронавирусом на борту Diamond Princess

В Украину вернулись двое граждан, которые заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess и прошли лечение в Японии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания оперативного штаба для реагирования на распространение коронавируса Covid-19 в мире.

Он подчеркнул, что перед возвращением мужчина и женщина несколько раз прошли тест на отсутствие коронавируса. После возвращения домой их поместили в обсервацию.

— Сегодня ночью в Украину безопасно вернулись здоровые двое украинцев, которые до этого были на судне, которое было изолировано. Они несколько раз прошли контроль на состояние здоровья, — пояснил он.

Напомним, в начале февраля круизный лайнер Diamond Princess остановили на карантин вблизи Йокогамы. На борту лайнера находились более 3,7 тысячи человек. Среди них — 25 украинцев, которые являются членами экипажа.

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Впоследствии у двух украинцев подтвердили наличие коронавируса.

19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег. Для разрешения на высадку у пассажиров должен быть зафиксирован отрицательный результат теста на коронавирус и отсутствие симптомов. Почти все украинцы, которые находились на корабле, от эвакуации отказались.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним.

По состоянию на 11 марта в Украине не подтверждено 48 подозрений на инфицирование вирусом Covid-19. Для недопущения распространения вируса, 12 марта в Украине введен карантин.