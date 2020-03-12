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Факты / Украина

Они хотят войны: Сивохо отреагировал на нападение во время презентации

Заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что люди, напавшие на него во время презентации Национальной платформы примирения и единства, не хотят мира, так как война это бизнес.

— Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог, — заявил Сергей Сивохо.

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Также он поблагодарил тех, кто пришел на презентацию.

Напомним, столкновения между Сергеем Сивохо и бойцами АТО начались, после того, как советник секретаря СНБО заявил, что война на Донбассе — это внутренний и многослойный конфликт.

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