ВОЗ отнесла Украину ко второму сценарию распространения коронавируса — Ляшко

ВОЗ выделяет четыре сценария распространение коронавируса в мире, Украину отнесли к сценарию №2.

Об этом заявил ответственный за эпидемическую защиту в Украине заместитель главы Минздрава — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Первый сценарий — если не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом. Второй сценарий — когда есть единичные завозные случаи. Третий сценарий — когда есть локальные кластеры, можно отследить передачу вируса в пределах одной административной единицы. Четвертый сценарий — когда происходит массовое распространение, — сказал он.

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Ляшко добавил, что Украина потенциально готовится к переходу в другую стадию, но работает против распространения вируса превентивно.

Как известно, по состоянию на 12 марта в Украине инфицирован коронавирусом только один человек. Для недопущения распространения вируса, 12 марта в Украине введен карантин.