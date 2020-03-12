На этой неделе Uber Shuttle открывает маршруты из Вишневого и Бучи в Киев, ориентированные на тех, кто добирается до украинской столицы, не имея личного автомобиля.
Первый маршрут из Вишневого до метро Житомирская и обратно; второй — от Бучи до метро Академгородок и обратно. Эти два маршрута будут доступны с 7.00 до 21.00 в рабочие дни.
Вишневое-Житомирская-Вишневое
Буча-Академгородок-Буча
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Каждая поездка на Uber Shuttle будет иметь фиксированную стоимость в зависимости от километража: ориентировочно 25 грн из Вишневого до метро Житомирской и 30 грн на маршруте из Бучи до метро Академгородок.
Напомним, компания Uber запустила проект Uber Shuttle в Киеве с 14 мая.
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