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Факты / Украина

Вишневое и Буча: Uber Shuttle впервые выедет за пределы Киева

На этой неделе Uber Shuttle открывает маршруты из Вишневого и Бучи в Киев, ориентированные на тех, кто добирается до украинской столицы, не имея личного автомобиля.

Первый маршрут из Вишневого до метро Житомирская и обратно; второй — от Бучи до метро Академгородок и обратно. Эти два маршрута будут доступны с 7.00 до 21.00 в рабочие дни.

Вишневое-Житомирская-Вишневое

Uber Shuttle їздитиме в Бучу - маршрут

Буча-Академгородок-Буча

убер шатл буча

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Каждая поездка на Uber Shuttle будет иметь фиксированную стоимость в зависимости от километража: ориентировочно 25 грн из Вишневого до метро Житомирской и 30 грн на маршруте из Бучи до метро Академгородок.

Напомним, компания Uber запустила проект Uber Shuttle в Киеве с 14 мая.

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