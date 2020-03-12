Кто сегодня определяет цену газа для украинцев?
Пока что цену на газ для населения устанавливает Кабинет министров. Правительство также назначает компании, которые будут добывать, закупать и поставлять газ напрямую населению или теплокоммунэнерго для производства тепла для потребителей.
Обычно Кабмин устанавливал цену газа сразу на весь отопительный период. Но последние годы цена газа менялась непредсказуемо, поскольку правительство устанавливало новую цену ежемесячно или даже несколько раз в месяц.
Что такое свободный рынок газа?
Свободный рынок газа означает переход от государственного регулирования цен к конкуренции продавцов за потребителя.
Рынок предполагает выбор лучших условий и дополнительных услуг.
Например, можно будет заказывать газ, электроэнергию и интернет у одной компании вместо трех разных. Или зафиксировать цену сразу на весь год и не беспокоиться, что газ неожиданно подорожает.
Чем рынок выгоднее государственного регулирования?
Стоимость газа для населения будут определять баланс спроса и предложения, тенденции на украинском и мировом рынках газа.
Аналогичные принципы уже действуют для промышленных потребителей: конкуренция поставщиков удешевила газ.
Ни один продавец не может монопольно устанавливать высокую цену, зато покупатель получает выгодное предложение.
Поставщики газа мотивированы предложить людям конкурентную цену, акции, бонусы, улучшение сервиса, чтобы удержать клиента.
Кто сможет продавать газ украинцам?
В Украине более 600 компаний получили лицензии поставщиков газа. Пакеты услуг «электроэнергия + газ» могут предлагать местные облэнерго. Расширить бизнес не против и трейдеры, которые уже обслуживают бизнес.
О своем желании бороться за конечного потребителя также заявил государственный НАК Нафтогаз Украины. Его дочерняя структура Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины уже продает газ для населения в Кропивницкой и Кировоградской областях, а также поставляет газ и электроэнергию среднему и малому бизнесу по всей Украине.
— Мы серьезно готовимся к конкурентной борьбе за клиента. Пусть на этом рынке мы будем новичками и должны многому научиться, но стремимся стать лучшими, — заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.
Нужно ли вести отдельную трубу для нового поставщика газа?
Прокладывать отдельную газовую трубу не надо, ведь еще в 2015 году от операторов газораспределительных сетей (облгазов) отделили поставщиков газа (газсбытов).
Облгаз — это естественная монополия, обслуживающая газовые сети. Поэтому его нельзя заменить без прокладки новых сетей.
Но выбрать, кто будет поставлять газ по этим трубам и по какой цене, — вполне возможно.
Когда можно будет сменить поставщика?
1 мая 2020 года в Украине должны отменить режим госрегулирования цен и постановление о возложении специальных обязанностей по поставкам газа. Это станет началом розничного рынка газа для населения.
Хотя законодательство с 2015 года формально позволяет менять поставщика, государственное регулирование цен газа для населения и связи газсбытов с облгазами блокируют доступ новых поставщиков газа на рынок населения.
Ожидается, что к маю также упростят механизм смены поставщика для населения. И бытовые потребители больше не будут заложниками вымышленных «погодных коэффициентов» или мифических долгов.
Насколько Украина готова к полноценной работе рынка?
Для полноценной работы рынка пока не хватает отработанного механизма перехода от одного поставщика к другому.
На замену газсбыта на другую компанию-продавца газа нужно потратить более трех месяцев — гораздо больше чем в европейских странах.
— Процедура слишком зарегулирована и сложная, дает нерыночные преимущества облгазам и их дочерним компаниям — газсбытам. Но мы ожидаем, что с 1 мая все преграды для свободного рынка газа для населения будут сняты, — говорит Андрей Коболев.
Поэтому НКРЕУ еще предстоит упростить переход от одного поставщика к другому. Это должно происходить без бумажной волокиты, в идеале — вообще онлайн, убеждены специалисты.
— Чтобы на рынке появились новые игроки, кроме отмены регулирования цен, нужно обеспечить удобную и быструю смену поставщика, — отмечает председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко. — Например, чтобы потребитель мог подать только обращение. А дальше всю коммуникацию с облгазом и старым поставщиком осуществлял бы новый поставщик, а не потребитель.
Кроме того, препятствием для смены компании не должны быть и имеющиеся долги за газ. Потому что из-за сомнительных начислений температурных коэффициентов газсбыты, несмотря на рекомендации НКРЕУ, выставляют людям немалые долги, которые потребители не признают и отказываются платить. Так что люди становятся «привязанными» к старому монопольному поставщику.
Также для потребителей необходимо создать информационную систему, где можно было бы выбрать нового поставщика — сравнить все имеющиеся предложения компаний.
Как европейцы меняют поставщика газа?
В Европе поставщики газа — не монополисты, а простые сервисные компании, вроде телевизионных или интернет-провайдеров. Смена поставщика не требует от потребителя преодоления бюрократических преград.
Достаточно заполнить онлайн-форму для регистрации аккаунта на сайте поставщика, предоставить персональный EIC-код, свой адрес объекта и средний объем потребления газа. Смена поставщика занимает от нескольких дней до недель.
Алексей Савицкий