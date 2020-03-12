Уже скоро в Украине должен заработать рынок газа для бытовых потребителей. До сих пор рыночные условия в области действовали только для коммерческих потребителей — промышленности и остального бизнеса. Но с мая к ним присоединится и население.

Потребители смогут свободно выбирать, у кого им покупать горючее. Ведь облгазы перестанут быть монополистами на рынке. Это будет стимулировать конкуренцию, а значит — более выгодные цены и лучший сервис. То есть стоимость газа будут наконец определять не чиновники, а рыночные механизмы.