Сохраняем спокойствие и объединяемся: советы Супрун во время пандемии коронавируса

Ульяна Супрун рассказала, как сохранять спокойствие во время пандемии коронавируса.

— Сейчас, как никогда, необходима координация действий ответственных граждан, чтобы противодействовать распространению коронавируса, — написала бывшая руководительница Минздрава на своей странице в Facebook.

Супрун советует составить для себя инструкцию, как действовать в условиях коронавируса в стране.

Подумайте, кого следует включить к вашему плану действий

Вспомните людей, с которыми вы ежедневно пересекаетесь возле дома, на детских площадках и тому подобное.

С ними стоит держать контакт и проговорить план действий на случай, если среди вас произойдет вспышка болезни.

Будьте доступны онлайн

Позаботьтесь о связи со своим ближайшим окружением — членами семьи и близкими друзьями. Все должны быть на связи и сразу сообщать, если чувствуют проблемы со здоровьем.

Определите, кто из вашего окружения есть в группе риска

В группе риска те люди, у кого болезнь проходит с тяжелыми симптомами и риск смертности у них выше.

Читайте: Тесты на коронавирус делают не только в Киеве — список городов

Создайте список контактов организаций, которые помогут при чрезвычайных ситуациях

Совместно с общиной определите ближайшие организации, к которым можно обратиться, если понадобится доступ к дополнительной информации, медицинским услугам, ресурсам и другим службам поддержки.

Позаботьтесь о домашней аптечке

Убедитесь, что у вас есть по крайней мере 30-дневный запас лекарств, отпускаемых по рецепту. Под рукой также следует иметь обезболивающие, средства для лечения расстройств желудка, антигистаминные препараты.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.