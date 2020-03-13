Ждут инструкцию: погибшую от коронавируса украинку не могут похоронить

Руководство Житомирской ОГА не дает разрешение на захоронение умершей от коронавируса 71-летней жительницы Радомышля, потому что ждет инструкцию от главного санитарного врача.
Об этом заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик во время брифинга.
— Мы знаем, как дезинфицировать, как проводить все меры безопасности. Но по погребению, думаю, в ближайшее время будем иметь информацию, — сказал он.
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Со своей стороны председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко уточнил, что медики области разработали алгоритм погребения умерших от коронавируса, однако ожидают его согласования.
Напомним, умершая от Сovid-19 жительница Радомышля перед смертью гостила у родственников во Львове.
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