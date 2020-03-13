В Радомышле Житомирской области, где зафиксирован случай заражения коронавирусом, ввели чрезвычайную ситуацию.

В городе закрывают рынки и приостанавливают движение транспорта.

Принято решение о введении чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города. Заболевание локализовано. Все люди, находившиеся в контакте (с больной, — Ред.), идентифицированы и находятся под наблюдением, — сказал глава Радомышльской ОГА Виктор Пулковский.

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По словам Пулковского, в Радомышле на двух постах по направлению к магистрали Киев — Чоп и Малину будут стоять полицейские и проверять людей на наличие температуры.

Напомним, на Житомирщине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у 70-летней женщины. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, имеет двустороннее воспаление легких.