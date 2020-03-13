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Факты / Украина

Закроют ли Киев на въезд и выезд из-за коронавируса

В Киевский городской государственной администрации заявляют, что никаких решений по ограничению въезда и выезда из столицы не принимали.

Об этом у себя на Facebook написал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

— Официально заявляю: никто город закрывать не собирается. Пока никаких решений по ограничения нет, — говорит чиновник.

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Такие ограничения применяются по отдельному решению постоянной комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций, объяснил Поворозюк.

Как писали Факты ICTV, в Киев завезли тесты на выявление коронавируса. Они в 7 больницах в разных районах столицы.

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