В Киевский городской государственной администрации заявляют, что никаких решений по ограничению въезда и выезда из столицы не принимали.
Об этом у себя на Facebook написал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
— Официально заявляю: никто город закрывать не собирается. Пока никаких решений по ограничения нет, — говорит чиновник.
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Такие ограничения применяются по отдельному решению постоянной комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций, объяснил Поворозюк.
Как писали Факты ICTV, в Киев завезли тесты на выявление коронавируса. Они в 7 больницах в разных районах столицы.
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