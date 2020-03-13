Доходность евробондов Украины подскочила до 8-11%

«Черный четверг» на мировых рынках привел к обвалу стоимости ВВП-варрантов и поднятия цен на еврооблигации Украины.

По состоянию на 13 марта, ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя прошедшую неделю они завершали на отметке 90%,

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году — 8,5%, 2022-м — 9,5%, в 2023-м — 9,75%, 2024-м — 10,2% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах — 10,1-10,2%, а самых «длинных» с погашением в 2032 году — почти 10%.

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Еврооблигации в евро, которые были выпущены в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировались в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, опускались в цене до 70,6% от номинала.

Напомним, с 13 марта 2020 Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку до 10% годовых. У регулятора ожидают, что к концу года учетная ставка снизится до рекордных 7%.