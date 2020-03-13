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Факты / Украина

Факты ICTV предлагают СМИ перепечатывать свои материалы о Covid-19 в Украине

Факты ICTV обращаются ко всем изданиям с предложением брать эксклюзивные материалы, сюжеты и видео о распространении коронавируса в Украине с прямой ссылкой на нас.

Это касается публикаций, в которых есть комментарии чиновников, экспертов, очевидцев относительно Covid-19, а также блогов и видео.

В частности, на Фактах ICTV есть спецпроект, где собрана вся информация о коронавирусе.

ВОЗ 11 марта объявила о пандемии. В Украине с 12 марта ввели трехнедельный карантин и есть три подтвержденных случая инфицирования.

Коронавірус симптоми

Фото: Dreamstime

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