Инфицированная коронавирусом жительница Радомышля находится в тяжелом состоянии

Состояние пациентки, которую госпитализировали в Житомирской области из-за инфицирования коронавирусной инфекцией ухудшилось и оценивается как тяжелое.

Об этом сообщили на заседании Житомирской областной государственной администрации.

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По данным чиновников, по состоянию на утро 13 марта больная коронавирусом женщина с Радомышля находится в тяжелом состоянии. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Уже сегодня утром женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она — в тяжелом состоянии, — заявили в ОГА.

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Отмечается, что женщина поздно обратилась за помощью к врачам. Сейчас ее не планируют перевозить в Житомир, лечение будет проходить в Радомышле.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.