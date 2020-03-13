Правительство временно приостановило работу ряда пунктов пропуска через границу и пешеходного сообщения.

Решение с доработкой правительство приняло на выездном заседании Кабмина.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, перечень пунктов пропуска, работу которых предлагается приостановить, опубликуют после согласования с СНБО.

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В Украину смогут вернуться граждане страны и лица с удостоверением о временном проживании.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина закрывает большинство пунктов пропуска на границе с 12 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.