Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где есть коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Министерство инфраструктуры Украины и руководства аэропорта Борисполь закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.
— Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана. В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине.
Аэропорты — ворота в нашу страну и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимое для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом, — отметил Виталий Кличко.
Читайте: Больницы Киева с бесплатными экспресс-тестами на коронавирус (СПИСОК)
Он также напомнил, что с 12 марта в столице ввели ограничительные меры для предотвращения возможного распространение заболевания.
Также город закупил 5 тыс. экспресс-тестов, которые помогут врачам быстро диагностировать коронавирус у пациентов.
Ранее Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО обсудят закрытие границ и авиасообщения с рядом стран.