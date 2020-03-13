Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где есть коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Министерство инфраструктуры Украины и руководства аэропорта Борисполь закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса.

— Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана. В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространения болезни в Киеве и Украине.

Аэропорты — ворота в нашу страну и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимое для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом, — отметил Виталий Кличко.