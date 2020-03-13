Коронавирус в Радомышле: инфицированная ездила во Львов и была в церкви

В Житомирские области 71-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус, недавно вернулась из Польши, а также была в гостях во Львове и посетила 8 марта церковь.

Об этом сообщил во время срочного брифинге в Житомирской облгосадминистрации председатель ОГА Виталий Бученко.

По сообщению Государственной пограничной службы Украины, женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль.

Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована. Она находится в тяжелом состоянии. По информации местных СМИ, ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

— Пациентка имеет лабораторно подтвержден диагноз, врачи обнаружили осложнения — воспаление легких. Проводится необходимое симптоматическое лечение, — заявил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.

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Также директор государственного учреждения Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины Зиновий Парамонов отметил, что эпидемиологов больше всего беспокоит то, что больная женщина посетила церковь.

— 8 марта эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует, — заявил он.

Парамонов сообщил, что сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме. Правда он не уточнил, в каком именно городе инфицированная женщина ходила в церковь.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.