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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

Карта распространения коронавируса в Украине показывает, что подтвержденные случаи инфицирования вирусом зафиксированы в двух областях – Черновицкой и Житомирской.

В Черновцах после установления первого случая коронавируса в Украине был введен режим ЧС регионального уровня. В городе были закрыты школы, запрещены массовые мероприятия.

В Радомышле Житомирской области, где 12 марта был подтвержден случай заражения коронавирусом, также введен режим ЧС, в городе закрыты рынки и приостановлено движение транспорта. Кроме того, введен контроль за входом/выходом жителей из города.

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В нескольких других областях проводят диагностику анализов людей, у которых было подозрение на инфицирование.

К слову, Факты ICTV публиковали карту распространения коронавируса в мире.

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