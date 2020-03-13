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Факты / Украина / Политика

Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

Киевская власть заказала еще 100 тыс. Экспресс-тестов на коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— На тот случай, если количество больных в столице будет большим, мы уже заказали 100 тыс. быстрых тестов, которые вскоре будут в Киеве. Чтобы мы были подготовленными и могли оперативно осуществлять диагностику в случае необходимости, — сказал Виталий Кличко.

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Вместе с тем он отметил, что на сегодня в Киеве не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.

Состояние пациентки, которую госпитализировали в Радомышле Житомирской области из-за инфицирования коронавирусной инфекцией ухудшилось и оценивается как тяжелое.

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Источник: КГГА

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