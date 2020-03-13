Магазины Киева создадут стратегические запасы продуктов — КГГА

Руководители торговых сетей и рынков, а также председатели районных госадминистраций должны обеспечить стратегические запасы продуктов на две недели.
Такое поручение дала власть Киева в рамках противоэпидемических мероприятий в столице.
Сейчас продуктов в городе достаточно, заверил заместитель главы КГГА Владимир Слончак.
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— Сегодня лично утром прошелся по магазинам в центре, чтобы убедиться, что продуктов достаточно. Очередей нет, все спокойно, — рассказал он.
Напомним, 13 марта утром в Киеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.
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