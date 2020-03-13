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Факты / Украина

Магазины Киева создадут стратегические запасы продуктов — КГГА

Руководители торговых сетей и рынков, а также председатели районных госадминистраций должны обеспечить стратегические запасы продуктов на две недели.

Такое поручение дала власть Киева в рамках противоэпидемических мероприятий в столице.

Сейчас продуктов в городе достаточно, заверил заместитель главы КГГА Владимир Слончак.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

— Сегодня лично утром прошелся по магазинам в центре, чтобы убедиться, что продуктов достаточно. Очередей нет, все спокойно, — рассказал он.

Напомним, 13 марта утром в Киеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

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