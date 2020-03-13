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Факты / Украина

Медики получат доплаты за борьбу против коронавируса — Зеленский

Органам местного самоуправления поручено ввести дополнительное материальное поощрение медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемическим мероприятиям в связи с распространением коронавируса в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

— Хочу поблагодарить каждого врача за ежедневную самоотверженную работу, которые так же, как наши военные на передовой, защищают жизнь миллионов украинцев, — сказал лидер государства.

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Зеленский также сообщил, что власти принимают все меры для повышения возможностей больниц принимать необходимое количество пациентов для интенсивной терапии.

Напомним, Зеленский призвал украинцев за рубежом вернуться в Украину в ближайшие три дня в связи с прекращением регулярного авиасообщения 17 марта.

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